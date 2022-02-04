Максим Ликсутов рассказал о развитии беспилотного транспорта в Москве

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Столичные власти поддерживают современные отечественные разработки в области беспилотников. Однако для их внедрения в городскую среду потребуется 10–15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на слова руководителя ведомства Максима Ликсутова.

Отмечается, что город законодательно сделал все возможное, чтобы беспилотники появились как можно скорее. Так, например, сейчас ведется разработка беспилотного трамвая.

— В этом году начнем испытания: сначала в депо, потом ночью. Когда будем уверены — с пассажирами. В конце 2022 — начале 2023 года трамвай в Москве может поехать в тестовом беспилотном режиме, — заявили в пресс-службе.

Беспилотный транспорт в перспективе позволит решить проблему нехватки водителей общественного городского транспорта. Однако переход на такие автомобили будет плавным, из-за чего курьеры и таксисты не потеряют работу. Помимо этого, беспилотники обеспечат жителей Москвы большей транспортной мобильностью.

Также столичные власти планируют поддерживать проекты по созданию беспилотных такси. При этом приоритетом остается безопасность пассажиров и пешеходов.

— Мы помогаем с обследованием улиц, предоставляем в онлайн-режиме информацию о движении общественного транспорта. Также вместе с коллегами, обеспечивающими безопасность, разработали жесткие регламенты по передаче данных о движении беспилотного транспорта и взаимодействии служб при проведении пилотных проектов, — говорится в сообщении.

Максим Ликсутов добавил, что в последние годы инновационные решения постепенно внедряются в систему транспорта Москвы. Среди них электробусы, система оплаты проезда Face Pay, виртуальная карта «Тройка» и другие.

— Но стоит понимать, что никакого бума беспилотников в ближайшее время не будет, но мы считаем, что именно городской транспорт может стать драйвером в этом направлении, — заключил он.

До этого в дептрансе рассказали, почему в городе выгодно ездить на электромобилях.