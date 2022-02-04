Глава ЕК заявила, что санкции против России затронут сферу высоких технологий

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Новые антироссийские санкции со стороны стран Евросоюза затронут сферу высоких технологий. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

— Речь идет о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полетов. Россия должна срочно модернизировать свою экономику. Этого не удастся сделать без технологий, в которых мы, бесспорно, занимаем ведущую позицию в мире, — рассказала она в интервью газете Handelsblatt.

По ее словам, уже разработан крупный пакет санкций, который затронет разные аспекты. В частности, речь идет об ограничении доступа к зарубежному капиталу и запрете на экспорт некоторых видов товаров. Это, как отметила глава ЕК, сделает Россию «еще более хрупкой» и, возможно, затронет простых потребителей. Однако основной удар придется на отдельных личностей.

Накануне сенатор Джин Шахин заявила, что международный комитет американского Сената почти согласовал законопроект о «превентивных» санкциях в отношении России на межпартийном уровне. Шахин уточнила, что в комитете также разрабатывают проект «мать всех санкций», в который войдут ограничительные меры в отношении основных секторов экономики РФ, госдолга и российского руководства.