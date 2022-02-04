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Полиция задержала вандала, повредившего картину ученицы Малевича «Три фигуры»

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала вандала, повредившего картину ученицы Малевича «Три фигуры»
Фото: Ельцин центр

В Екатеринбурге полиция задержала вандала, который испортил картину художницы Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав изображенным силуэтам глаза. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителями МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе, — цитирует представителя МВД «ФедералПресс».

Горелых также добавил, что правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают потенциальных свидетелей инцидента. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Вандал и «Три фигуры»

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» принадлежит коллекции Государственной Третьяковской галереи. С ноября прошлого года она экспонировалась в «Ельцин-центре» в рамках выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства».

Один из посетителей пририсовал синей ручкой по две пары глаз изображенным на ней силуэтам. Спустя некоторое время, 7 декабря прошлого года, своеобразное «улучшение» картины заметили две посетительницы и сообщили об этом администрации культурного центра.

Руководство «Ельцин-центра» обратилось в полицию. Однако в МВД уголовное дело о вандализме возбуждать отказались, ссылаясь на «незначительный ущерб» и общую сохранность произведения искусства.

The Art Newspaper Russia сообщило, что чернила проникли в слой краски, поскольку картина не была покрыта авторским лаком. При этом рельеф мазков в целом не пострадал, так как злоумышленник не слишком сильно нажимал на ручку.

Полотно сняли с экспозиции и доставили в Москву для реставрации. В Третьяковской галерее стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей.

СПРАВКА «ВМ»

Анна Лепорская родилась в 1900 году в Санкт-Петербурге. В 1920-х года она училась у художника-авангардиста Каземира Малевича, автора знаменитого «Черного квадрата». Картину «Три фигуры», выполненную в стиле абстракционизма, она нарисовала в начале 1932-1934 годах. В 1982 году Лепорская скончалась.

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