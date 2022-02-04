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Врач рассказал, как изменилась симптоматика при заражении «омикроном»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, как изменилась симптоматика при заражении «омикроном»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что у пациентов при заражении штаммом «омикрон» стали появляться ярко выраженные симптомы, которых не было ранее.

— Симптомы заражения новым штаммом: резкая головная боль, выраженная заложенность носоглотки и, как отмечают пациенты, просто раздирающая боль в горле. Свойственны этому заболеванию также поражения трахей и бронхов, достаточно сильные бронхиты, — отметил он в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

При этом он добавил, что «омикрон» не вызывает пневмонию.

Андрей Осипов отметил, что за последние дни сильно выросла заболеваемость детей. Самому маленькому пациенту Домодедовской больницы — 24 дня. Детей, которые нуждались бы в искусственной вентиляции легких, в Подмосковье нет, но у многих тяжело проходят бронхиты, вызванные коронавирусной инфекцией.

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До этого иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл «суперспособность» следующего штамма коронавируса. Специалист отметил, что вирус продолжит мутировать, он стремится к захвату новых территорий. Специалист отметил, что вирус продолжит мутировать.

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