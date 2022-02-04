Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдет в Подмосковье

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Международной фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» состоится в подмосковном гольф-клубе 24 июля. Об этом стало известно в пятницу, 4 февраля.

Мероприятие проходит каждый год в различных городах России и по разным видам спорта. В этом году сперва пройдет чемпионат по шахматам в Екатеринбурге, после состоится турнир по теннису в столице, а затем в Московской и Владимирской областях организуют состязания по гольфу.

В программе турнира предусмотрен матч сборной России против сборной Мира. Отечественную команду представят сильнейшие гольфисты страны, государственные деятели и представители гольф-клубов.

За сборную Мира выступят проживающие на территории РФ иностранцы и сотрудники дипмиссий. В случае благоприятной ситуации с коронавирусом возможен приезд профессиональных мировых гольфистов, говорится в сообщении на официальном сайте фестиваля.

До этого стало известно, что наблюдать за победами российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине можно будет в пяти скверах и парках Подмосковья. Здесь организуют специальные фан-зоны, трансляции можно будет увидеть на больших экранах.