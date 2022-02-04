Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдет в Подмосковье

Виктория Сикерина

Спорт
Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдет в Подмосковье
Фото: Pexels

Международной фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» состоится в подмосковном гольф-клубе 24 июля. Об этом стало известно в пятницу, 4 февраля.

Мероприятие проходит каждый год в различных городах России и по разным видам спорта. В этом году сперва пройдет чемпионат по шахматам в Екатеринбурге, после состоится турнир по теннису в столице, а затем в Московской и Владимирской областях организуют состязания по гольфу.

В программе турнира предусмотрен матч сборной России против сборной Мира. Отечественную команду представят сильнейшие гольфисты страны, государственные деятели и представители гольф-клубов.

За сборную Мира выступят проживающие на территории РФ иностранцы и сотрудники дипмиссий. В случае благоприятной ситуации с коронавирусом возможен приезд профессиональных мировых гольфистов, говорится в сообщении на официальном сайте фестиваля.

До этого стало известно, что наблюдать за победами российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине можно будет в пяти скверах и парках Подмосковья. Здесь организуют специальные фан-зоны, трансляции можно будет увидеть на больших экранах.

Читайте также:
гольф Московская область Соревнования
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте