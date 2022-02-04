Платежные документы нового образца получат жители двух округов Подмосковья

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Жители подмосковных Люберец и Реутова получат платежные документы за жилищно-коммунальные услуги нового образца, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что МособлЕИРЦ меняет формат платежного документа. Первыми изменения заметят жители Реутова и Люберец. В начале февраля они получат обновленные платежные документы на оплату взносов на капитальный ремонт.

В верхней части платежного документы появится строка «Счет на оплату коммунальных и иных услуг». Далее будет указана общая информация по лицевому счету, итоговая сумма начислений и два QR-кода для оплаты: с учетом и без учета добровольного страхования.

Число столбцов расчетной таблицы будет уменьшено с одиннадцати до шести. Будут сохранены строки о видах и объеме услуг, единицах измерения, тарифе, начисленной по тарифу и итоговой сумме. Остальные столбцы будут отображаться только при наличии данных, например, льготных условий оплаты.

Ранее сотрудница ЖКХ объяснила, как избежать переплат за коммунальные услуги. Если вопрос касается жилищных услуг, услуг за текущий ремонт и управление многоквартирным домом, то плательщик должен обратиться в свою управляющую организацию.