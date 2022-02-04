Новостройку по реновации в Тимирязевском районе Москвы облицуют фактурным кирпичом

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Жилой дом по реновации в Тимирязевском районе на севере Москвы облицуют фактурным кирпичом кофейных тонов. Соответствующий проект уже согласовали в Москомархитектуре. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что новостройку возведут на Дмитровском шоссе. Проектом также предусмотрено благоустройство прилегающих территорий и строительство подземной автостоянки.

— Довольно простые формы будут разбиты на блоки разных цветов — фасады облицуют плиткой с рельефной поверхностью «под кирпич», уложенной под углом. Также предусмотрены корзины под кондиционеры, встроенные в общую композицию. В целом дом станет хорошим дополнением для формируемой в этом районе городской среды, — заявил специалист.

Кузнецов добавил, что общая площадь здания составит около 16 тысяч «квадратов». На первых этажах расположатся входные группы, общественные и вспомогательные зоны. Квартиры будут начинаться со второго этажа. Некоторые их них приспособят под нужды горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

До этого Сергей Кузнецов рассказал, что Москомархитектура согласовала проектную документацию по строительству жилого дома по программе реновации в Западном административном округе (ЗАО) города.