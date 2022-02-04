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Новые модели каршеринговых автомобилей стали доступны для москвичей

Виктория Сикерина

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Новые модели каршеринговых автомобилей стали доступны для москвичей
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Жители и гости столицы уже могут арендовать следующие каршеринговые авто: Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Kia Soul, Audi A4, Mitsubishi Outlander и Haval Jolion. Также для водителей доступны электромобили Tesla Model 3. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 февраля.

В ведомстве отметили, что расширение модельного ряда стало возможно из-за увеличения допустимых габарит машин. Так, их увеличили до 495 сантиметров в длину и 200 сантиметров в ширину.

— Средний возраст авто в сервисе — два года, а машины свыше трех лет операторы выводят из парка. Так, в прошлом году из сервиса выбыло 4,3 тысячи старых машин, но добавилось 8,5 тысячи новых авто, — заявили в пресс-службе.

Например, автомобильный парк каршерингового сервиса «Делимобиль» составляет более 4,5 тысячи единиц. При этом в компании «СитиДрайв» насчитывается порядка трех тысяч авто, а в BelkaCar — свыше тысячи.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что в 2021 году компании каршеринга получили более 275 миллионов рублей на обновление автопарка. Благодаря такой поддержке им удалось заменить почти 12 тысяч машин.

— 30 тысяч автомобилей сервиса краткосрочной аренды заменяет 90 тысяч личных машин — каршеринг заметно разгружает дороги города, сокращает уровень загрязнения воздуха и загруженность парковок, — приводятся его слова в сообщении.

25 января в мобильном приложении «Московский транспорт» появились все операторы каршеринговых автомобилей.

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