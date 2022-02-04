«Неравнодушны к выпивке»: названы мужские имена, обладатели которых склонны к алкоголизму

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Имя человека определяет его характер и судьбу, поэтому выбирать его нужно осторожно. Обладатели некоторых мужских имен чаще склонны к пагубным пристрастиям. Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала «Вечерней Москве», мужчины с какими именами склонны к алкогольной зависимости.

Денис

Имя обязано своим происхождением древнегреческому богу Дионисию, который был покровителем плодородия и виноделия. Его обладатели неравнодушны к выпивке, вкусной еде и застольям. Посиделки в кругу друзей или родственников становятся для Дениса приятной традицией. Однако если он пристрастится к алкоголю, то остановиться ему будет сложно. Денис нередко впадает в крайности: он либо полностью прекращает пить, либо попадает в полную зависимость от спиртного.

Анатолий

Обладатели этого имени начинают испытывать тягу к выпивке еще в юношеском возрасте. Поскольку остановиться Анатолию крайне сложно, постепенно пагубная привычка может перерасти в настоящую зависимость. Выпивая, Анатолий часто попадает в неприятности: становится участником аварий, драк и скандалов. С возрастом тяга к спиртному и агрессия только усиливаются.

Сергей

Сергеи уверены в том, что выпивка помогает им расслабиться и не заострять внимание на проблемах. Поскольку имя наделяет их повышенной чувствительностью к несовершенству этого мира, злоупотребление алкоголем приводит к полному растворению в иллюзиях и меланхолии. Сергей использует спиртное, чтобы забыться и уйти от проблем, но в результате их становится только больше. Пытаясь избавиться от разочарований, он впадает в зависимость и замыкается в себе.

Даниил

Обычно Даниил начинает выпивать с друзьями: благодаря веселому нраву и общительности он легко вливается в любую компанию. Алкоголь делает его раскрепощенным, помогает завязать новые знакомства. Надо сказать, что, независимо от количества выпитого, Даниил всегда сохраняет самоконтроль: он не лезет в драки и остается в рамках приличий. Банальная скука может привести к тому, что количество возлияний увеличится. Если Даниил не сможет переключиться на более интересные занятия, то рискует спиться.

Виктор

Мужчины с этим именем склонны к непостоянству: они легко бросают начатые дела и прекращают отношения с людьми, которые не соответствуют их ожиданиям. Перепады настроения приводят к разочарованию в себе и в жизни. Крах иллюзий сопровождается глубокой депрессией. В этом состоянии Виктор пытается заглушить тоску алкоголем, чтобы уйти от реальности. Со временем ситуация усугубляется. Если Виктор не справится с тягой к выпивке, он может остаться в полном одиночестве.

Вадим

Обладатель этого имени часто принимает решения под действием эмоций. Импульсивность Вадима с детских лет доставляет проблемы его родителям: им сложно контролировать подрастающее чадо. Из-за слабого и инфантильного характера у взрослого Вадима возникают проблемы на работе и в семейной жизни. Эти мужчины подвержены вредным привычкам, легко впадают в зависимость. Наряду с алкоголизмом нередко встречаются наркомания и игромания. Если Вадим попадает в дурную компанию, то быстро деградирует и спивается.

Галина Янко также рассказала «Вечерней Москве», обладательницы каких шести женских имен склонны к изменам. В список вошли: Жанна, Ангелина, Ксения, Анастасия, Татьяна и Дарья.