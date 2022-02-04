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Спрос на клининговые услуги увеличился в Москве

Виктория Сикерина

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Спрос на клининговые услуги увеличился в Москве
Фото: Вечерняя Москва

Спрос на клининговые услуги увеличился в России на 82 процента, а в столице — на 47 процентов. Об этом свидетельствуют данные портала «Авито Услуги».

Аналитики выяснили, что в 4,5 раза чаще россияне начали заказывать глажку белья. Эта услуга стала популярнее в Москве на 257 процентов.

— Средняя цена по стране за прошедший год увеличилась на 43 процента и составила 400 рублей за один килограмм вещей. В Москве стоимость начинается от 300 рублей за килограмм, — говорится в исследовании.

Также в топе клининговых услуг оказался вывоз мусора. В России такой услугой стали пользоваться в два раза чаще. При этом в столице спрос на вывоз отходов увеличился на 102 процента. Однако цена в данном случае зависит от вида мусора.

— Если это простые бытовые отходы, стоимость начиналась от 1500 рублей за один килограмм. В случае если необходимо было вывезти нерабочую технику, макулатуру или старые предметы интерьера, приходилось доплачивать еще 300–400 рублей, — объяснили эксперты.

Помимо этого, жители страны начали чаще заказывать чистку мягкой мебели. Например, в столице спрос на такую услугу вырос на 50 процентов.

— На уборку всегда уходят силы и время, поэтому многие делегировали эту задачу специалистам. После нескольких волн локдауна люди стали уделять больше внимания порядку в доме. К тому же увеличился и объем предложения таких услуг — клининг стал доступнее для большего количества людей, — объяснил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

Ранее HR-директор Елена Лимонова рассказала о востребованных профессиях на рынке труда. Так, среди других сфер занятости, где испытывается недостаток сотрудников, эксперт назвала различные промышленные производства, строительство, клининг.

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