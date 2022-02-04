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Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

Михаил Алимов

Политика
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях
Фото: Минобороны РФ

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что страны намерены работать над недопущением вмешательства других государств в их внутренние дела, отстаивать свой суверенитет, противостоять появлению «цветных революций» и действиям внешних сил по подрыву существующего миропорядка. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна стать ключевым элементом региональной архитектуры.

Лидеры сообщили, что будет увеличена роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формировании нового полицентричного миропорядка, основанного на принципах стабильной безопасности.

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопрос пандемии коронавируса. Они заявили, что ситуация бросает серьезный вызов реализации повестки ООН по устойчивому развитию до 2030 года.

Также отмечается, что Китай и Россия выступают за равные права на управление интернетом. Поэтому попытки ограничить управление национальными сегментами Сети считают неприемлемыми, сообщается на сайте Кремля.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где планирует посетить церемонию открытия Олимпиады в Пекине.

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