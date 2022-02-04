Путин прибыл в Китай, где посетит открытие Олимпийских игр

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где посетит церемонию открытия Олимпиады в Пекине. Также он встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает РИА Новости.

До этого в пресс-службе Кремля сообщили, что во время переговоров планируется обсудить перспективы развития российско-китайского партнерства и взаимодействия. Также лидеры рассмотрят широкий спектр вопросов практического сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях. По итогам встречи они намерены сделать совместное заявление.

Также в делегацию, которая будет сопровождать Путина, войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не намерен встречаться с другими лидерами на Олимпиаде в Пекине. Он отметил, что никаких планов на встречи нет, так как ситуация с COVID-19 на турнире остается напряженной.