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Стартовало возведение многоэтажки по реновации в районе Северное Измайлово

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Стартовало возведение многоэтажки по реновации в районе Северное Измайлово
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, 9-я Парковая улица Карта всех событий

Новостройка по реновации появится в районе Москвы Северное Измайлово. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что жилой дом возведут на 9-й Парковой улице.

— Сейчас идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — заявил глава ведомства.

По словам Загрутдинова, в многоэтажке предусмотрено 268 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. Также проектом утверждена облицовка фасадов керамогранитной плиткой и установка корзин под кондиционеры в едином стиле.

На первых этажах здания оснастят зону почтовых ящиков, колясочную, кладовую и комнату консьержа. Также в будущем здесь откроются магазины, кафе, салоны красоты, детские секции и спортивные залы.

Дворовую территорию дома благоустроят. Здесь установят тренажеры и площадки для детей, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Жилой дом по реновации в Тимирязевском районе на севере Москвы облицуют фактурным кирпичом кофейных тонов. Соответствующий проект уже согласовали в Москомархитектуре 4 февраля.

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