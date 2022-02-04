Нутрициолог рассказала, как определить у себя синдром раздраженного кишечника

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Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, какие симптомы указывают на наличие синдрома раздраженного кишечника.

— Это самое частое заболевание как среди взрослых, так и среди детей. Обычно болевые ощущения проходят после опорожнения. Так как кишечник длинный, боль может возникать во всем животе. Кроме болевых ощущений и проблем со стулом есть следующие симптомы, которые указывают на наличие заболевания: акне, хроническая усталость, низкий иммунитет, шелушение кожи, экзема, — рассказала нутрициолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Она отметила, что диагностику синдрома можно провести дома. Для этого нужно поесть свеклу и посмотреть на то, окрашивается ли стул. Если это происходит, то пищеварительная система работает неправильно и рацион нуждается в коррекции.

При синдроме важнейшую роль играет психоэмоциональное состояние. Так как у женщин психика более подвижна, именно они чаще страдают от проблем с кишечником. Чтобы лечить это заболевание, нужно работать не только с гастроэнтерологом или нутрициологом, но также с психологом.

К последствиям синдрома раздраженного кишечника относятся железодефицит, выпадение волос, проблемы с менструальным циклом и кожные заболевания.

Врач-терапевт объяснила, чем опасен переизбыток клетчатки в рационе.