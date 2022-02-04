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Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн нефти в Китай

Михаил Алимов

Сюжет: 

Рынок нефти
Экономика
Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн нефти в Китай
Фото: depositphotos

Нефтяная компания «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение, согласно которому отечественная компания поставит для нефтеперерабатывающих заводов КНР 100 миллионов тонн нефти. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Роснефти.

Нефть будут поставлять через Казахстан в течение 10 лет.

— Совокупные поставки компании в Китай с 2005 года составили 442 миллиона тонн нефти. Роснефть занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в КНР, ежегодно обеспечивая 7 процентов общей потребности страны в сырье. Также Роснефть является одним из лидеров поставок нефтепродуктов в Китай. С 2009 года компания экспортировала около 41 миллиона тонн нефтепродуктов, — говорится на сайте российской компании.

Также корпорации подписали соглашения о низкоуглеродном развитии, цифровизации и технологическом сотрудничестве.

До этого лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпинь подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии. Отмечается, что страны намерены работать над недопущением вмешательства других государств в их внутренние дела, отстаивать свой суверенитет, противостоять появлению «цветных революций» и действиям внешних сил по подрыву существующего миропорядка. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна стать ключевым элементом региональной архитектуры.

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