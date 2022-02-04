Невролог объяснила, чем опасно состояние «долгого» ковида

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Понятие Long COVID (в переводе с английского — «долгий ковид» — прим. «ВМ») — это состояние, когда иммунной системе не удается полностью уничтожить коронавирус и он продолжает циркулировать в организме и вызывать повреждение органов и систем. Как рассказала «Вечерней Москве» невролог клиники «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Виктория Дорофеева, опасность «долгого» ковида заключается в том, что инфекция переходит в хроническую форму, а сам человек остается носителем вируса и может заразить окружающих.

— Наиболее частые жалобы, которые отмечаются у переболевших коронавирусом: резкое снижение работоспособности, «туман в голове», нарушение обоняния (снижение его остроты) и искажение запахов, а также выпадение волос, учащенное сердцебиение, проблемы с желудочно-кишечным трактом (в том числе из-за приема антибиотиков), активизация аутоиммунных заболеваний. Исследования показали, что симптомы синдрома схожи с синдромом хронической усталости, — отметила Дорофеева.

При этом страдает не только физическое, но и психическое состояние пациента, отмечает врач. По словам невролога, самые частые осложнения в психической сфере — нарушение концентрации внимания, снижение памяти, утомляемость, тревожные и депрессивные расстройства, бессонница.

Именно поэтому, сказала врач, наиболее действенным способом уберечь себя от заболевания и от осложнений перенесенной инфекции является вакцинация.

— Она защищает как от тяжелых форм болезни, так и от последствий коронавирусной инфекции. Других специфических методов на данный момент не существует, — заключила специалист.

Дорофеева также рассказала «ВМ» о синдроме хронической усталости, который схож по симптомам с «долгим» ковидом. Врач отметила, что чаще всего это состояние встречается у жителей мегаполисов, поскольку их ритм жизни и сфера деятельности предполагают постоянное психоэмоциональное напряжение и работу в режиме многозадачности. Отличительная особенность синдрома хронической усталости — это сохранение его основных симптомов даже после длительного отдыха: ни кратковременная смена деятельности, ни уход от привычных обязанностей не способны устранить корень проблемы.