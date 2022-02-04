Свыше шести тысяч энергоэффективных светильников установят в Москве в этом году

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В 2022 году специалисты установят более шести тысяч энергоэффективных светильников в столичные фонари. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что современные осветительные приборы позволяют экономить до 30 процентов ресурсов. При этом у таких лампочек более продолжительный срок работы.

— В этом году в рамках соответствующей программы поменяем 6,3 тысячи светильников, чуть больше, чем в прошлом году, — заявили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Бирюков добавил, что замена оборудования предусмотрена только после выхода из строя или истечения срока эксплуатацию предыдущих светильников.

— С 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в два раза, при этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники. Сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Токио и Парижем, — заключил заммэра.

Накануне заммэра рассказал, что около 150 километров водопроводных и канализационных сетей реконструируют в столице в 2022 году.