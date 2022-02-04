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В Кремле подтвердили встречу Путина и Макрона 7 февраля

Михаил Алимов

Политика
В Кремле подтвердили встречу Путина и Макрона 7 февраля
Фото: paquierjacques / CC BY 2.0

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию и 7 февраля встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Да, действительно, Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве, в понедельник будут переговоры российско-французские, будет совместная пресс-конференция, — передает его слова РИА Новости.

Основной темой переговоров станут гарантии безопасности для России со стороны НАТО. Путин расскажет Макрону о своих озабоченностях по данному вопросу и ответах со стороны США и альянса в целом.

— Путин будет готов с французским коллегой продолжить ту дискуссию, которую они начали в ходе нескольких телефонных разговоров, которые имели место за последние дни, изложить наши озабоченности, изложить наше видение ситуации и наше понимание того, что мы получили в качестве ответа от Соединенных Штатов и НАТО, — отметил пресс-секретарь.

Также на переговорах затронут тему двусторонних отношений между Россией и Францией, но не будут уделять ей много внимания.

Путин 3 февраля провел телефонные переговоры с Макроном. Они обсудили вопросы, связанные с Украиной и гарантиями безопасности стран НАТО для России. Отмечается, что в разговоре учитывались интересы и других международных партнеров, с которыми лидеры общались ранее. При этом Путин обратил внимание на провокационные действия и заявления Киева, которые идут вразрез с Минскими соглашениями. Также Макрон и Путин условились о дальнейших контактах.

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