Путин в разговоре с Макроном обвинил Украину в провокациях

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 3 февраля.

— Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации. Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза, — говорится в сообщении.

При этом российский лидер обратил внимание на провокационные действия и заявления Киева, которые идут вразрез с Минскими соглашениями. Также Макрон и Путин условились о дальнейших контактах, отмечается на сайте Кремля.

2 февраля Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обменялись мнениями по кризису на Украине, а также о ситуации по гарантиям безопасности в отношении России.

Российский лидер при этом обратил внимание на «хронический саботаж» Минских договоренностей со стороны Киева. По мнению Путина, НАТО не готово адекватно реагировать на озабоченности Москвы, а в качестве предлога альянсом используется политика открытых дверей.