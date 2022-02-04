Электродепо «Нижегородское» БКЛ метро запустят в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 30 Карта всех событий

Электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро начнет работать уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 4 февраля.

В ведомстве отметили, что запуск транспортного объекта позволит пассажирам совершать более быстрые поездки.

— Линию пополнят 30 самых современных составов в мосметро; время ожидания поезда сократится; появятся новые пассажирские места — в вагонах станет свободнее, — заявили в пресс-службе.

Проектом строительства депо предусмотрены установка современного станка по обточке колесных пар, создание инновационного диагностического комплекса и мойки поездов, а также возведение соединительной ветки с железной дорогой.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что электродепо «Нижегородское» станет вторым домом для составов БКЛ.

— Там устанавливается самое современное оборудование, которое будет обслуживать самые комфортные и современные поезда — для этого будет создано более 600 рабочих мест, — приводятся в сообщении слова заммэра.

2 февраля сообщалось, что в настоящий момент в Москве продолжается строительство и ремонт шести электродепо.