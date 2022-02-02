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Строители продолжают ремонт и возведение шести электродепо в Москве

Виктория Сикерина

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Строители продолжают ремонт и возведение шести электродепо в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, метро Южная Карта всех событий

В настоящий момент в Москве продолжается строительство и ремонт шести электродепо. Об этом рассказал в среду, 2 февраля, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новые электродепо постепенно появляются в городе из-за увеличения протяженности метро.

— Сейчас на разных стадиях реконструкции и строительства находятся шесть из них: «Южное», «Саларьево», «Выхино», «Аминьевское», «Нижегородское» и «Владыкино», — заявил заммэра.

На последних двух готовность выполненных работ оценивается на 74 и 84 процента соответственно.

— В электродепо «Нижегородское» завершено строительство зданий котельной и тягово-понизительной подстанции. Ведутся работы по возведению отстойно-ремонтного корпуса, здания эксплуатационного персонала, мотодепо, камеры мойки составов и других сооружений. На территории депо «Владыкино» строятся два новых пролета отстойно-ремонтного корпуса, здание эксплуатационного персонала, склад эскалаторного оборудования и веер путей к новой части ремонтного корпуса, — приводятся в сообщении слова Бочкарева.

В декабре вновь заработало электродепо «Замоскворецкое» после проведения в нем частичной модернизации, теперь оно будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

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