Андрей Бочкарев: Депо «Замоскворецкое» открыто после модернизации для обслуживания БКЛ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Электродепо «Замоскворецкое» вновь заработало после проведения в нем частичной модернизации, теперь оно будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что объект располагается в южной части города.

По словам заммэра, помимо этого депо, в будущем составы БКЛ будут также обслуживать депо «Нижегородское» и «Аминьевское», которые в настоящее время находятся на этапе строительства.

Так, в электродепо «Аминьевское» ведутся земляные работы. Рабочие уже приступили к основному этапу возведения объекта. Готовность депо «Нижегородское» при этом оценивается на две трети. Строительство обоих объектов планируется завершить в следующем году.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что специалисты уже обновили одну соединительную ветку во время первого этапа реконструкции депо «Замоскворецкое».

Кроме того, рабочие установили там пять стрелочных переводов и частично заменили верхнее строение пути.

В рамках второго этапа работ специалисты должны будут запустить движение поездов по двум новым соединительным линиям.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что готовность станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Нагатинский Затон» оценивается в 60 процентов.

До этого глава стройкомплекса рассказал, что общая строительная готовность станции «Печатники» Большой кольцевой линии столичного метро оценивается в 45 процентов. Станцию оформят в лаконичном, сдержанном стиле. Будут использованы серый, черный и белый цвета, распространенные в типографиях.