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В Коломне может появиться беспилотный трамвай

Ирина Игнатенко

Общество
В Коломне может появиться беспилотный трамвай
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Развитие беспилотного общественного транспорта — перспективное направление для Московской области. В частности, в Коломне может появиться беспилотный трамвай. Об этом сообщил президент Московского областного транспортного союза Борис Винокуров.

— В Коломне может появиться беспилотный трамвай. Там очень хорошая структура перевозок, очень хорошее поле обозрения. Я думаю, мы еще покатаемся на этом трамвае, — отметил Винокуров в комментарии «Радио 1».

Он отметил, что Москва и Подмосковье — это единый транспортный комплекс, поэтому оба региона развиваются примерно в одинаковом темпе. Подмосковье ориентируется на развитие столицы, поэтому и стремится развивать беспилотный транспорт.

Винокуров добавил, что в мире уже активно используют беспилотные поезда и автомобили.

Ранее руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что беспилотные трамваи могут запустить в Москве в тестовом режиме уже в конце 2022 — начале 2023 года.

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