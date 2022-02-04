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Диетолог Гинзбург назвал главные продукты против рака прямой кишки

Анна Михалюк

Общество
Диетолог Гинзбург назвал главные продукты против рака прямой кишки
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал список продуктов, которые необходимо включить в рацион для профилактики колоректального рака.

— Профилактика опухоли на 60 процентов зависит от продуктов питания и крестоцветных. Опухолевым клеткам нужно ловить факторы роста, чтобы в этот участок врастали сосуды, было воспаление. В крестоцветных содержится группа полезных веществ, которые признаны онкопротективными средствами, они препятствуют развитию раковых клеток, — сказала врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Второй продукт — барбарис. Полезные вещества, содержащиеся в нем, регулируют углеводный обмен, снижают риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и не дают врастать в опухоль сосудам.

— У нас есть симбиотная микрофлора, то есть дружественная нашей, которая защищает нас от опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний. Когда эта полезная микрофлора начинает страдать, болеть, у нас резко повышается вероятность колоректального рака. За микрофлорой надо следить и ухаживать. Для этого нужно включить в рацион не менее двух порций кисломолочных продуктов в сутки с коротким сроком годности.

В список вошли лук и чеснок, а также ферментированные овощи, которые замедляют процессы развития раковых опухолей.

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