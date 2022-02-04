Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась
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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 4 февраля, в ходе осмотра ковидного стационара ГКБ имени Филатова.
Глава города отметил, что в настоящий момент в московских медучреждениях развернуто около 16 тысяч коек для заболевших коронавирусом пациентов.
— В день диагностируем 25–26 тысяч, и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25–26 тысяч — это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались, — заявил он.
Сергей Собянин добавил, что количество госпитализаций составляет 1,6 тысячи человек в сутки. Однако, по его словам, нагрузка на больницы продолжит расти.
— Мы запускаем резервные мощности так, чтобы они были готовы принять пациентов. Думаю, что на этой неделе они поступят и в корпуса Больницы имени Филатова. Надеюсь, что вы справитесь. У больницы огромный опыт, это один из самых крупных стационаров в городе, — цитирует РИА Новости его слова.
Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 13 805 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 2 007 965 пациентов.