Столичные врачи за сутки вылечили еще 13 805 пациентов от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 13 805 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в пятницу, 4 февраля.

Таким образом за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 2 007 965 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 25 019 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1646, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 570. При этом доля госпитализации от общего числа заболевших достигла 6,6 процента.

Еще 79 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

За сутки в России заболел коронавирусом 168 201 человек. Всего за время пандемии в стране обнаружено 12 452 765 заболевших. Умерли от вируса 334 039 граждан. При этом российские медики вылечили 10 449 181 пациента.

3 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство работает над отменой карантина для контактных лиц с больными коронавирусом из-за штамма «омикрон». Новый вариант быстро передается, при этом часто он вызывает у людей бессимптомное течение болезни, уточнила она. Около 17–20 процентов пациентов с COVID-19 в стране не имеют симптомов.