В России за сутки обнаружен 168 201 случай заболевания коронавирусом

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За сутки в России заболел коронавирусом 168 201 человек. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в «Оперштабе Москвы».

В больницу с этим диагнозом доставлены 17 798 пациентов. Полностью выздоровели еще 58 449 человек. Количество смертельных случаев составило 682.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в стране обнаружено 12 452 765 заболевших. Умерли от вируса 334 039 человек. Российские медики вылечили 10 449 181 пациента, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию. Ранее вакцина была зарегистрирована «на условиях», как и другие препараты от COVID-19. Были проведены только одна-две фазы клинических испытаний.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство работает над отменой карантина для контактных лиц с больными коронавирусом из-за штамма «омикрон». Новый вариант быстро передается, при этом часто он вызывает у людей бессимптомное течение болезни, уточнила она. Около 17–20 процентов пациентов с COVID-19 в стране не имеют симптомов.