Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вакцина «Спутник V» прошла постоянную регистрацию

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Вакцина «Спутник V» прошла постоянную регистрацию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Вакцина «Спутник V» - она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований, — передает его слова РИА Новости.

Ранее вакцина была зарегистрирована «на условиях», как и другие препараты от COVID-19. Были проведены только одна-две фазы клинических испытаний.

Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что процесс регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в организации идет хорошо. Она получила необходимые для регистрации препарата документы еще 30 декабря.

3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.

Читайте также:
Вакцинация Россия Михаил Мурашко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте