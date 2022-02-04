Вакцина «Спутник V» прошла постоянную регистрацию

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Отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Вакцина «Спутник V» - она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований, — передает его слова РИА Новости.

Ранее вакцина была зарегистрирована «на условиях», как и другие препараты от COVID-19. Были проведены только одна-две фазы клинических испытаний.

Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что процесс регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в организации идет хорошо. Она получила необходимые для регистрации препарата документы еще 30 декабря.

3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.