Уникальная выставка изделий из бивней мамонта открылась в Благовещенске

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Выставка миниатюр и украшений из кости мамонта «Тайна вечной мерзлоты» открылась в Благовещенске, передает ОТР.

Посетители смогут увидеть работы резчика Ивана Горохова. Некоторые экспонаты по размеру не превышают пяти сантиметров и выполнены с ювелирным мастерством. Особенное впечатление оставляют композиции, посвященные природе.

— Мастер живет в тундре, там нет такого буйного цветения растительности по весне. И когда он в первый раз увидел, как цветут наши деревья весной, он был в полном восторге. Можно увидеть работы, которые навеяны этим временем года, — рассказала Наталья Белоноженко, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства городского дома культуры Благовещенска.

Всего на выставке представлено несколько десятков экспонатов. Все желающие смогут не только посмотреть уникальные работы, но и посетить мастер-класс по резьбе. Также для посетителей пройдет викторина, а победитель получит кусочек бивня мамонта.

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