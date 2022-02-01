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Пушкинский музей представит обновленные работы Сезанна, Гогена и Руссо

Георгий Соланович

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Пушкинский музей представит обновленные работы Сезанна, Гогена и Руссо
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина 1 февраля представит работы художников XIX и XX века. Об этом сообщил старший научный сотрудник и хранитель ГМИИ имени Пушкина Алексей Петухов.

По его словам, посетители смогут увидеть работы Пюви де Шаванна, Карьера, Редона, а также Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса, Руссо, Пикассо, Кандинского, Шагала. Все они разместятся на втором и третьих этажах галереи.

Такие изменения в первую очередь связаны с отъездом коллекции братьев Морозовых на другие выставки.

— Эти два этажа лишены коллекции братьев Морозовых, а это добрая половина тех произведений, которые обычно украшают наши залы. Нужно экспериментировать, открывать запасники и искать новые любопытные возможности, и мы это сделали. Можно воспринимать нашу новую экспозицию как игру и ролевое перевоплощение. И с сегодняшнего дня такой иммерсивный опыт можно пережить в наших залах, — уточнил Петухов.

Коллекция Морозовых вернется в Пушкинский музей летом 2022 года, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что московские культурные объекты разработали серию видеолекций по истории и искусству. Они будут проходить в официальных аккаунтах учреждений с 1 по 13 февраля.

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