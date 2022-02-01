Московские культурные учреждения покажут видеолекции по истории и искусству

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московские культурные объекты разработали серию видеолекций по истории и искусству. Они будут проходить в официальных аккаунтах учреждений с 1 по 13 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Культурный центр «Северный» 1 февраля в 12:00 даст посетителям возможность полюбоваться 3D-пейзажами живописных уголков планеты. О городах России приглашает послушать «Точка притяжения». Подкаст про Переславль-Залесский опубликуют 1 февраля в 12:00.

Наконец, 1 февраля в 10:00 на YouTube-канале культурного центра «Меридиан» выйдет запись концерта, посвященного Сербии. Со всеми подробностями можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне стало известно, что Музей Победы 3 февраля приглашает посетителей в киноклуб «Поклонка». В этот день состоится показ фильма «Чемпион мира».

Драма российского режиссера Алексея Сидорова рассказывает о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — Виктором Корчным.