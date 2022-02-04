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Названы пять пород кошек, которые подойдут семьям с детьми

Ирина Игнатенко

Общество
Названы пять пород кошек, которые подойдут семьям с детьми
Фото: Pixabay

Эксперты назвали породы кошек, которые лучше всего подойдут для семей, где есть маленькие дети. Таким людям рекомендуется завести дома кошку с общительным нравом и любовью к играм и движению.

Бенгальская кошка, напоминающая окрасом леопарда, является плодом скрещивания диких и домашних пород. Эту породу отличает подвижность, энергичность, активность. При правильно воспитании кошка этой породы не будет проявлять агрессию по отношению к ребенку, а станет для него настоящим другом.

Абиссинец — одна из старейших пород в мире. Ее представителям свойственна гиперактивность, постоянная тяга к движению. Такие кошки готовы к долгим, подвижным играм.

Владельцы кошек породы ориентал отмечают их добродушие и преданность. Такие кошки практически не проявляют агрессию.

Бурманская бирманская кошки отличаются общительностью и доверчивостью. Такие животные не могут себя защитить и важно четко объяснить ребенку правила поведения с животным, сообщает издание «Профиль».

До этого в приюте для животных рассказали, как устраивают кошек в семьи с детьми.

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