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В приюте для животных рассказали, как устраивают кошек в семьи с детьми

Ирина Игнатенко

Общество
В приюте для животных рассказали, как устраивают кошек в семьи с детьми
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

При выборе кошки для устройства в семью с детьми родители должны пройти собеседование, а затем посетить приют вместе с ребенком, чтобы пообщаться с будущим питомцем. Об этом рассказала руководитель PR-отдела приюта Янна Серкова.

Она пояснила, что сотрудники в первую очередь выясняют, готовы ли люди морально, физически и финансово к тому, что у них появится кошка в доме. Люди должны понимать, что такое ответственное отношение к животному.

Специалист порекомендовала заранее выяснить, нет ли у кого-то из членов семьи аллергии на кошек. В противном случае животное придется вернуть, что станет стрессом для всех.

В приюте предлагают проверить у специалистов наличие аллергии на конкретного питомца, для анализов предоставляют слюну и шерсть кошки. По словам Серковой, на одного кота может проявиться аллергия, а на другого — нет.

Она добавила, что в семью с детьми можно взять как котенка, так и взрослую кошку. Важно только, чтобы дети понимали, что животному нужны уход и забота, что можно делать, а чего нельзя.

Если у ребенка с животным возникнут проблемы в общении, можно обратиться с этим вопросом в приют, сотрудники всегда помогут советом или дадут контакты зоопсихолога, передает РИАМО.

До этого Янна Серкова дала советы, как помочь кошке ужиться с другими животными на одной территории.

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