В Россию за 2021 год приехало в 2,5 раза больше ученых и исследователей, чем выехало

Минобрнауки РФ

Количество принятых в вузы и научные организации РФ иностранных исследователей в 2021 году превысило количество выехавших из страны в 2,5 раза. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

— В 2021 году численность иностранных исследователей, принятых в вузы и научные организации России, в 2,5 раза превысила количество тех, кто выехал за рубеж. Значит, наша страна становится привлекательной для иностранных специалистов, комфортным местом для совершения научных открытий и создания прорывных разработок, — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Такая статистика наблюдается не первый год. За три последних года количество приезжающих в Россию ученых и исследователей значительно превышало число выезжающих. Более половины прибыли из стран СНГ, Китая, Германии, Индии и США.

Причем большинство отъезжающих направляются в краткосрочные командировки на срок от трех месяцев до года. Большинство иностранцев остаются в России надолго и часто преподают в вузах. Так, преподавать остаются 73 процента, а еще около трети приезжают для обучения или стажировки, отметили в пресс-службе.

К соответствующим выводам пришли сотрудники Высшей школы экономики, которые проанализировали 566 подведомственных министерству организаций.

В ноябре Минобрнауки утвердило аккредитационные показатели по образовательным программам высшего образования. Изменения в федеральный закон «Об образовании» вступят в силу с 1 марта текущего года.