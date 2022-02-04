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Церемония открытия зимних Олимпийских игр началась в Пекине

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Церемония открытия зимних Олимпийских игр началась в Пекине
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Пекине стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр. Она проходит на пекинском национальном стадионе, который известен под названием «Птичье гнездо». Несмотря на спортивное предназначение, состязания на стадионе проводиться не будут.

Ведет церемонию трехкратный номинант премии «Оскар», китайский режиссер Чжан Имоу. Он же вел аналогичное шоу в 2008 году на летней Олимпиаде. Темами церемонии являются «Мир во всем мире», «Олимпийские принципы» и «Вместе в общее будущее». Во многом они помогут раскрыть национальный колорит страны-хозяйки и сплотить страны мира, обозначив глобальные проблемы. Всего церемония будет длиться около 100 минут.

Среди гостей мероприятия президент России Владимир Путин, а также лидеры более двух десятков стран. При этом большинство руководителей стран Запада отказались от посещения из-за дипломатического бойкота КНР или опасения за свое здоровье на фоне пандемии коронавируса.

Церемонию открытия Игр можно увидеть на телеканале «Россия 1». Она началась в 15:00 по московскому времени. Для зрителей ее комментирует Дмитрий Губерниев.

Столица КНР станет единственным городом, принимавшим у себя и летние, и зимние Олимпийские игры. На нынешних, XXIV Играх будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта (согласно классификации МОК), объединивших между собой 15 дисциплин. Соревнования продлятся до 20 февраля.

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из РФ.

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