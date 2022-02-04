Врач назвал популярный продукт, способный бороться с раком

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Сваренный рис может помочь людям в борьбе с раковыми клетками, а также диабетикам благодаря своим полезным свойствам, проявляющимся в прохладной среде. Об этом сообщил телеведущий и врач Сергей Малоземов в своем TikTok-аккаунте.

— За ночь при охлаждении в продукте появляется большое количество резистентного крахмала. Он медленно переваривается и всасывается, поэтому не будет быстро повышать уровень сахара в крови и подарит ощущение сытости, — сообщает телеведущий. — Это особенно важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением.

Также выделяемое рисом вещество может выступать в качестве профилактики рака кишечника. За счет реакции резистентного крахмала и кишечных бактерий вырабатывается масляная кислота. Она не только укрепляет иммунитет кишечника, но и при появлении ракового процесса напрямую воздействует на злокачественные клетки, подавляя их рост, сообщает эксперт.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал список продуктов, которые необходимо включить в рацион для профилактики колоректального рака.