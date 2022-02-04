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Deutsche Welle объявила о прекращении работы бюро в Москве

Иван Юминов

Общество
Deutsche Welle объявила о прекращении работы бюро в Москве
Фото: Unsplash

Немецкая телекомпания Deutsche Welle закрыла свой офис в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 4 февраля.

— Deutsche Welle отреагировала на запрет вещания, введенный российским правительством в четверг. Согласно заявлению МИД в Москве, радиоприем на территории России будет прекращен, — говорится в сообщении.

Директор DW Питер Лимбург назвал данные меры чрезмерной реакцией. Он добавил, что компания подаст в суд, чтобы противодействовать новым ограничениям.

Компания имеет лицензии на вещание телеканалов DW English и DW Deutsch в России с 2005 года. Текущие лицензии действуют для DW English до 2025 года, а для DW Deutsch — до 2027 года, отмечает DW.

3 февраля МИД России сообщил, что телерадиокомпания Deutsche Welle перестанет вещать в стране из-за мер против телеканала RT DE в Германии. Так, будет закрыт корреспондентский пункт организации, также будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро DW.

Кроме того, компания больше не сможет осуществлять спутниковое и иное вещание на территории страны. При этом «компетентные» органы, как уточнили в ведомстве, рассмотрят вопрос о признании издания СМИ-иноагентом. Наконец, будет запущен процесс формирования списка официальных лиц из Германии, причастных к ограничению вещания RT DE, которым запретят въезд в Россию.

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