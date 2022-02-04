Актриса Анастасия Стежко назвала составляющие успеха в карьере артиста

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Актриса Анастасия Стежко рассказала, что может сделать успешной карьеру артиста.

Она отметила, что первостепенное значение имеет трудолюбие, а также важно умение пробиваться, показывать себя.

— Мы живем в такое время, когда должны о себе напоминать, должны себя продвигать. Такова реальность. И удача, конечно. Но удача приходит к тому, кто готов с ней потом что-то сделать, — отметила она в комментарии изданию argumenti.ru.

По ее словам, артист должен с легкостью соглашаться на что-то новое, незнакомое, что никогда не делал ранее. Нужно быть открытым к возможностям, диалогу с окружающим миром и не бояться экспериментов, ведь успех приходит к тем кто развивается, а не стоит на месте, добавила она.

Актриса добавила, что для съемок в сериале «Ангел или демон» ей пришлось научиться обращаться с оружием и освоить приемы борьбы.

До этого актриса Мария Кравченко рассказала о новом проекте «Возможно все!», переговорах с полицией и жизненном опыте. Мария отметила, что ей очень понравилось принимать участие в шоу, было много смешных шуток и забавных ситуаций в ходе съемок.