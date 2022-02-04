Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Актриса Анастасия Стежко назвала составляющие успеха в карьере артиста

Ирина Игнатенко

Общество
Актриса Анастасия Стежко назвала составляющие успеха в карьере артиста
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Актриса Анастасия Стежко рассказала, что может сделать успешной карьеру артиста.

Она отметила, что первостепенное значение имеет трудолюбие, а также важно умение пробиваться, показывать себя.

— Мы живем в такое время, когда должны о себе напоминать, должны себя продвигать. Такова реальность. И удача, конечно. Но удача приходит к тому, кто готов с ней потом что-то сделать, — отметила она в комментарии изданию argumenti.ru.

По ее словам, артист должен с легкостью соглашаться на что-то новое, незнакомое, что никогда не делал ранее. Нужно быть открытым к возможностям, диалогу с окружающим миром и не бояться экспериментов, ведь успех приходит к тем кто развивается, а не стоит на месте, добавила она.

Актриса добавила, что для съемок в сериале «Ангел или демон» ей пришлось научиться обращаться с оружием и освоить приемы борьбы.

До этого актриса Мария Кравченко рассказала о новом проекте «Возможно все!», переговорах с полицией и жизненном опыте. Мария отметила, что ей очень понравилось принимать участие в шоу, было много смешных шуток и забавных ситуаций в ходе съемок.

Читайте также:
секрет успеха карьера Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Все мнения
О проекте