Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Маршрут автобусов № 226 и 630 изменится с 5 февраля из-за строительства станции МЦД

Георгий Соланович

Город
Маршрут автобусов № 226 и 630 изменится с 5 февраля из-за строительства станции МЦД
проект станции Очаково

Автобусные маршруты № 226 и 630 временно изменятся с 5 февраля в связи со строительством новой станции Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 5 февраля временно меняются маршруты у станции «Очаково». Это связано со строительством нового пассажирского терминала для будущей линии МЦД-4, — уточнили в пресс-службе.

Так, с 5 февраля у станции «Очаково» посадка пассажиров будет совмещена с высадкой и осуществляться на противоположной стороне улицы Пржевальского. Более того, в маршруте автобусов № 226 и 630 в направлении станции метро «Озерная» появится новая остановка – «Улица Марии Поливановой», передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что остановка общественного транспорта у станции Покровское второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) временно не работает из-за строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ).

Пассажирам в период ограничения посоветовали пользоваться остановочным пунктом «Покровский парк» для автобусов, следующих по маршруту № 980.

Читайте также:
Транспорт изменение расписания Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Все мнения
О проекте