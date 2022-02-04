Маршрут автобусов № 226 и 630 изменится с 5 февраля из-за строительства станции МЦД

проект станции Очаково

Автобусные маршруты № 226 и 630 временно изменятся с 5 февраля в связи со строительством новой станции Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 5 февраля временно меняются маршруты у станции «Очаково». Это связано со строительством нового пассажирского терминала для будущей линии МЦД-4, — уточнили в пресс-службе.

Так, с 5 февраля у станции «Очаково» посадка пассажиров будет совмещена с высадкой и осуществляться на противоположной стороне улицы Пржевальского. Более того, в маршруте автобусов № 226 и 630 в направлении станции метро «Озерная» появится новая остановка – «Улица Марии Поливановой», передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что остановка общественного транспорта у станции Покровское второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) временно не работает из-за строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ).

Пассажирам в период ограничения посоветовали пользоваться остановочным пунктом «Покровский парк» для автобусов, следующих по маршруту № 980.