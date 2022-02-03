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Работу остановки у станции Покровское МЦД временно приостановили

Виктория Сикерина

Город
Работу остановки у станции Покровское МЦД временно приостановили
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Покровское Карта всех событий

Остановка общественного транспорта у станции Покровское второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) временно не работает из-за строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 февраля.

В ведомстве посоветовали пассажирам в период ограничения пользоваться остановочным пунктом «Покровский парк» для автобусов, следующих по маршруту № 980. Он расположен в 3-м Дорожном проезде.

— МЦД Покровское для автобусов м96, м97, 852, с908, с960, с970 (на путепроводе), — говорится в сообщении.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты более чем на 50 процентов завершили строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) — от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем. По словам заммэра, в настоящий момент здесь устраиваются коммуникации и дорожное полотно, а также ведется возведение пешеходных переходов.

Хордовое кольцо Москвы

Также он сообщил, что строители завершили бетонирование опор последней развязки Северо-Восточной хорды в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД). Он уточнил, что протяженность последней на участке СВХ эстакады составляет почти 2,5 километра. Трехполосная дорога тянется от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе и пересекается с Октябрьской железной дорогой, Дмитровским шоссе и Савеловским направлением Московской железной дороги (МЖД).

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