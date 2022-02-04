Майнеры прокомментировали возможный запрет криптовалют в России

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В России продолжается дискуссия о будущем криптовалют и майнинга в нашей стране. Банк России настаивает на их полном запрете, считая угрозой для граждан и финансовой системы РФ. Корреспондент RT побывал в Иркутской области, которая считается негласной «столицей» майнинга в России и узнал мнение представителей индустрии о возможных последствиях подобного запрета.

Предприниматель Алексей Котляревски считает, что в случае запрета майнинга и криптовалют пострадают прежде всего обычные люди. Он отметил, что для многих людей майнинг стал источником дополнительного заработка.

Майнер и блогер Юрий Дромашко начал заниматься криптовалютами еще с 2016 года. По его мнению, запрет на майнинг и оборот криптовалют не приведет к искоренению майнеров в России. Он отметил, что домашний майнинг сложно искоренить, а вот промышленный может быть приостановлен.

До этого эксперт по кибербезопасности назвал способы вычисления нелегальных майнеров. Нелегальных майнеров в случае запрета криптовалют в России будут вычислять по расходам на электричество.