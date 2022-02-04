В Совфеде отреагировали на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина в Пекине способствовала снижению напряженности в мире. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков в пятницу, 4 февраля.

— Сам факт встречи — это очень положительное событие и для России, и для Китая. Я убежден в том, что все договоренности направлены на улучшение взаимоотношений между Россией и Китаем в политической, экономической и культурной сфере, — рассказал политик.

Союз между Москвой и Пекином способствует снижению напряженности в мире из-за действий НАТО и США, убежден он. Цеков выразил надежду, что подобные встречи окажут влияние на альянс и Вашингтон с точки зрения нормализации отношений с Россией, отмечает RT.

4 февраля Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии. Отмечается, что страны намерены работать над недопущением вмешательства других государств в их внутренние дела, отстаивать свой суверенитет, противостоять появлению «цветных революций» и действиям внешних сил по подрыву существующего миропорядка.

АСЕАН при этом должна стать ключевым элементом региональной архитектуры. Лидеры сообщили, что будет увеличена роль ШОС в формировании нового полицентричного миропорядка, основанного на принципах стабильной безопасности.

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопрос пандемии коронавируса. Они заявили, что ситуация бросает серьезный вызов реализации повестки ООН по устойчивому развитию до 2030 года.