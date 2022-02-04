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Жители Алексеевского района Москвы обсудят строительство спортивного центра

Георгий Соланович

Город
Жители Алексеевского района Москвы обсудят строительство спортивного центра
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Жители Алексеевского района Москвы на сайте «Активный гражданин» смогут обсудить строительство многофункционального общественного центра. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, здание, в котором расположатся объекты торговли, досуга и спортивно-оздоровительный центр, может появиться около станции метро «ВДНХ» на улице Кибальчича. Проект строительства вынесен на электронные общественные обсуждения.

— Строительство новых досуговых и физкультурно-оздоровительных объектов — одно из приоритетных направлений по развитию инфраструктуры районов. Подобные объекты способствуют привлечению к спорту и влияют на поддержание физической формы у населения. Появление подобного объекта в Алексеевском районе может стать новым местом притяжения жителей, — уточнила Княжевская.

Она также отметила, что площадь спортивного объекта составит около пяти тысяч квадратных метров, высота здания будет 20 метров. Авторы проекта в ходе электронных обсуждений рассмотрят любые пожелания и предложения жильцов района.

Ранее стало известно, что возведение многоэтажки по реновации стартовало в районе Северное Измайлово.

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