Жители Алексеевского района Москвы обсудят строительство спортивного центра
Жители Алексеевского района Москвы на сайте «Активный гражданин» смогут обсудить строительство многофункционального общественного центра. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, здание, в котором расположатся объекты торговли, досуга и спортивно-оздоровительный центр, может появиться около станции метро «ВДНХ» на улице Кибальчича. Проект строительства вынесен на электронные общественные обсуждения.
— Строительство новых досуговых и физкультурно-оздоровительных объектов — одно из приоритетных направлений по развитию инфраструктуры районов. Подобные объекты способствуют привлечению к спорту и влияют на поддержание физической формы у населения. Появление подобного объекта в Алексеевском районе может стать новым местом притяжения жителей, — уточнила Княжевская.
Она также отметила, что площадь спортивного объекта составит около пяти тысяч квадратных метров, высота здания будет 20 метров. Авторы проекта в ходе электронных обсуждений рассмотрят любые пожелания и предложения жильцов района.
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