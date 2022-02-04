Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эндокринолог назвала эффективный способ набора веса

Анна Михалюк

Общество
Эндокринолог назвала эффективный способ набора веса
SNEG2870.JPG

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о способах набора мышечной массы.

Она отметила, что работа щитовидной железы влияет на массу тела. Это главный орган в регуляции энергообмена. Она контролирует работу сердца, ЖКТ, расход энергии и терморегуляцию.

— Если есть проблемы с щитовидной железой, такой человек набирает вес, имеет сонливость, апатию, отеки. Если есть обратная ситуация, и функция щитовидной железы повышена, то у человека повышен метаболизм. И первое, что мы проверяем при дефиците веса — щитовидную желез\у. Второе — функцию надпочечников, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также необходимо проверить уровень тестостерона. Он есть в организме и мужчин, и женщин. Если есть дефицит, то набор мышечной массы будет идти очень тяжело.

— Еще один гормон — это гормон роста, который тоже активно применяется в спортивной медицине, а также уровень инсулина. Он влияет на усвоение белка и рост мышечной массы. Спортивные врачи при наборе веса иногда назначают короткий инсулин, чтобы быстрее усваивался белок, и был активный набор мышечной массы, — отметила врач.

Диетолог подчеркнула, что в рацион нужно включать больше курицы, яиц и кисломолочных продуктов, однако перед этим нужно сдать кровь на белок и посоветоваться с врачом.

Диетолог Гинзбург назвал продукты, которые помогут профилактировать рак прямой кишки.

Читайте также:
эндокринолог Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Все мнения
О проекте