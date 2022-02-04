Эндокринолог назвала эффективный способ набора веса

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о способах набора мышечной массы.

Она отметила, что работа щитовидной железы влияет на массу тела. Это главный орган в регуляции энергообмена. Она контролирует работу сердца, ЖКТ, расход энергии и терморегуляцию.

— Если есть проблемы с щитовидной железой, такой человек набирает вес, имеет сонливость, апатию, отеки. Если есть обратная ситуация, и функция щитовидной железы повышена, то у человека повышен метаболизм. И первое, что мы проверяем при дефиците веса — щитовидную желез\у. Второе — функцию надпочечников, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также необходимо проверить уровень тестостерона. Он есть в организме и мужчин, и женщин. Если есть дефицит, то набор мышечной массы будет идти очень тяжело.

— Еще один гормон — это гормон роста, который тоже активно применяется в спортивной медицине, а также уровень инсулина. Он влияет на усвоение белка и рост мышечной массы. Спортивные врачи при наборе веса иногда назначают короткий инсулин, чтобы быстрее усваивался белок, и был активный набор мышечной массы, — отметила врач.

Диетолог подчеркнула, что в рацион нужно включать больше курицы, яиц и кисломолочных продуктов, однако перед этим нужно сдать кровь на белок и посоветоваться с врачом.

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