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Гендиректора связанного с Минэнерго предприятия задержали по подозрению в мошенничестве

Георгий Соланович

Происшествия
Гендиректора связанного с Минэнерго предприятия задержали по подозрению в мошенничестве
Фото: depositphotos

Сотрудники МВД России задержали исполняющего обязанности гендиректора предприятия, связанного с Минэнерго, по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 4 февраля.

— Злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием руководства Министерства энергетики Российской Федерации в период с 2018 по 2021 год представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, подложные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах Российской Федерации, — уточнила Волк.

По ее словам, топ-менеджер занижал рыночную стоимость имущества на 90 процентов и таким образом не проводил согласования сделок с Минэнерго России. При реализации транспорта подозреваемый получал от покупателей деньги, равные фактической стоимости имущества, и часть суммы присваивал себе. Официальный представитель МВД заявила, что примерная сумма ущерба превышает 25 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, расследование продолжается, передает официальный сайт МВД России.

Как уточнили в Минэнерго, речь идет о подведомственной организации — ФГУП «Федеральная энергосервисная компания» («ФЭСКО»). По информации министерства, противоправная деятельность лиц из числа руководителей компании была пресечена МВД и ФСБ при взаимодействии с департаментом экономической безопасности в ТЭК Минэнерго.

— В период с 2018 по 2019 год руководством ФГУП «ФЭСКО» были совершены умышленные противоправные действия, связанные с реализацией федерального имущества, принадлежащего указанному предприятию на правах хозяйственного ведения, на заведомо невыгодных условиях. Указанные факты были выявлены комиссией Минэнерго России в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, — сообщается на сайте ведомства.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко арестовали в Италии.

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