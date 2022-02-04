Водителей предостерегли от ряда лекарств во избежание лишения прав

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Водителей могут лишить прав из-за приема некоторых лекарств. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин в пятницу, 4 февраля.

— Проблема вызвана тем, что в законодательстве отсутствуют нормы, устанавливающие минимальное разрешенное количество содержания лекарств в организме, которые могут повлияют на концентрацию внимания водителей. И корвалол не единственное лекарство, из-за которого можно лишиться прав, — рассказал юрист.

Список потенциально «опасных» препаратов он разделил на три категории. В жаропонижающие при простуде защитник отнес «Терафлю», «Фервекс» и «Форейн». Категорию обезболивающих он пополнил «Солпадеином», «Нурофеном плюс», а также «Спазмалгином». Среди нежелательных для водителей лекарств от аллергии Жорин в Telegram-канале назвал «Тавегил» и «Супрастин».

4 февраля автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов заявил «ВМ», что предложение о том, что водителя-новичка нужно лишать водительских прав за участие в трех или более ДТП, не имеет смысла. По его словам, избежать попадания в мелкие ДТП в первые несколько лет езды за рулем крайне сложно.

Например, новички часто наносят автомобилю незначительный ущерб во время парковки. Гораздо более серьезную опасность на дорогах представляют водители, систематически и масштабно нарушающие ПДД, пояснил он. Важно брать под контроль именно таких автовладельцев — независимо от их стажа вождения.