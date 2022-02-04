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«Не с целью опьянения, а по назначению»: какие лекарства могут привести к лишению водительских прав

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не с целью опьянения, а по назначению»: какие лекарства могут привести к лишению водительских прав
Фото: Pexels

Список препаратов, прием которых может при медосвидетельствовании показать наличие психотропных веществ в крови, — очень широкий. В список средств, нежелательных для приема перед вождением, можно включить препараты, относящиеся к группам нейролептиков, транквилизаторов, антиконвульсантов и антидепрессантов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун.

— Это комбинированные препараты, в состав которых входит фенобарбитал, — корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал. Список можно дополнить еще и кодеинсодержащими препаратами, — сказал специалист.

Соответственно, применяя перечисленные средства, водитель рискует быть привлеченным к административной ответственности и лишиться права управлять транспортом за факты «употребления наркотических веществ». И такая ситуация существует уже очень много лет, отметил Ковтун.

Больше всего, по словам эксперта, от таких медосвидетельствований страдают граждане, чья профессиональная деятельность связана с вождением — таксисты и водители общественного транспорта:

— Пока ни законодатели, ни Минздрав ничего не делают для того, чтобы прекратить привлечение водителей к юридической ответственности за то, что они употребляли лекарства не с целью опьянения, а по назначению врача или в качестве профилактической или терапевтической меры.

Нарколог напомнил, что на упаковках всех препаратов, в состав которых входит корвалол, или антигистаминных средств (цитрин и димедрол) указывается, что они способны понижать артериальное давление, вызвать головокружение, слабость и даже помутнение разума:

— Кроме того, многие эти препараты влияют на реакцию водителя во время опасной ситуации на дороге. В результате чего внимательность снижается и риск попасть в ДТП увеличивается. Но при этом на лекарствах не написано, что прием чреват лишением водительских прав, так как в них содержится наркотическое средство. А состав лекарств далеко не все читают. Наверное, нужно отдельно писать на упаковке таблеток о возможном риске быть лишенным прав, чтобы водитель не употреблял это средство перед тем, как сесть за руль.

В начале февраля Верховный суд РФ отклонил иск россиянина, севшего за руль своего авто после приема корвалола. Дорожный полицейские остановил мужчину и проверили его на состояние опьянения. Освидетельствование выявило следы психотропного вещества, и автомобилиста лишили прав. Мужчина обратился в Верховный суд, чтобы оспорить пункты освидетельствования, поскольку они не устанавливают минимальный порог концентрации таких веществ и не учитывают цель их употребления.

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