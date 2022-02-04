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Перехватывающая парковка у двух станций метро в Северном Бутове возобновит работу с 5 февраля

Лала Манушакян

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Перехватывающая парковка у двух станций метро в Северном Бутове возобновит работу с 5 февраля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, метро Бульвар Дмитрия Донского Карта всех событий

Перехватывающая парковка в Северном Бутове начнет действовать вновь с 5 февраля после окончания работ возле станций метро «Бульвар Дмитрия Донского» и «Улица Старокачаловская». Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 4 февраля.

— С 5 февраля вы снова можете оставлять автомобиль на перехватывающей парковке № 9207 у станций метро «Бульвар Дмитрия Донского» и «Улица Старокачаловская», — говорится в сообщении.

Машину можно будет оставить на парковке бесплатно с 05:30 до 02:00 с условием совершения не меньше двух поездок на общественном транспорте.

При этом первая поездка должна начаться на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» или «Улица Старокачаловская», а последняя — от любой станции метро, МЦК или МЦД. Остальные автомобилисты должны придерживаться действующего тарифа. На парковке действует только безналичный расчет.

— С 06:00 до 22:00 — 50 рублей в час; с 22:00 до 06:00 — 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее — бесплатно (при непрерывной парковке), — уточнили в Дептрансе.

Также с 5 февраля временно изменятся автобусные маршруты № 226 и 630 в связи со строительством новой станции Московских центральных диаметров (МЦД).

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