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Джонсон договорился с Шольцем работать над санкциями против России

Иван Юминов

В мире
Джонсон договорился с Шольцем работать над санкциями против России
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине и санкции против России. Об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит в пятницу, 4 февраля.

— Лидеры согласились с важностью диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности, — говорится в сообщении.

Стороны сошлись во мнении, что союзникам следует донести до Москвы сигнал, в том числе о последствиях вторжения на Украину. Шольц и Джонсон договорились продолжить работу над всеобъемлющим пакетом санкций против России, отмечается на сайте Даунинг-стрит.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание на то, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.

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