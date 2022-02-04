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Блинкен и Кулеба согласовали стратегию по сдерживанию России

Иван Юминов

В мире
Блинкен и Кулеба согласовали стратегию по сдерживанию России
Фото: flickr/statephotos

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД в пятницу, 4 февраля.

— Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против России и выходу этой работы на завершающий этап, — говорится в сообщении.

Стороны, как уточняется, выразили надежду на то, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в рамках «нормандского формата». Кулеба при этом поблагодарил Блинкена за «беспрецедентную» помощь со стороны США, отмечается на сайте МИД.

4 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине и санкции против России. Лидеры, как уточняется, решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности.

Стороны сошлись во мнении, что союзникам следует донести до Москвы сигнал, в том числе о последствиях вторжения на Украину. Шольц и Джонсон договорились продолжить работу над всеобъемлющим пакетом санкций против России.

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